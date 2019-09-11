Медведчук призвал журналистов на Украине бороться за свободу слова

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал ситуацию вокруг возможного закрытия украинского телеканала NEWSONE по требованию Национального совета по телерадиовещанию.

Медведчук заявил, что претензии, которые предъявляет Национальный совет по телерадиовещанию Украины к NEWSONE, безосновательны.

«Я вам хочу сказать как юрист, я ознакомился и тоже смотрел заседание на NEWSONE по поводу того, что в результате стало обращением в суд о лишении лицензии... никаких, ни малейших оснований повлиять сегодня на NEWSONE и «112 Украина» как каналы, которые допускали нарушения действующего законодательства, нет», — отметил он в эфире телеканала «112 Украина».

Однако он допустил, что украинская власть может это допустить, если будет «действовать по беспределу».

В связи с этим Медведчук призвал украинских журналистов продолжать бороться за свои права и независимость СМИ.

«Но я считаю, что вы должны бороться, у вас есть много поклонников и сторонников, и я считаю, что борьба за свободу слова — это борьба вообще не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной демократической успешной стране», — подчеркнул председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский пообещал не закрывать телеканалы в стране.

5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.