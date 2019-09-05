На Украине проведут внеплановую проверку телеканала ZIK

Короткая ссылка
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.
На Украине проведут внеплановую проверку телеканала ZIK
  • © pixabay.com

Об этом сообщает сам телеканал.

Отмечается, что, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Козятинского, регулятор зафиксировал несоблюдение условий лицензии. Он предложил Нацсовету поддержать проект решения о назначении внеплановой проверки. 

Как заявила ведущая телеканала, Нацсовет готовит почву для закрытия данного СМИ.

Ранее стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины решил обратиться в суд с требованием лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал происходящее «убийством журналистики» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить