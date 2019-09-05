На Украине проведут внеплановую проверку телеканала ZIK
- © pixabay.com
Об этом сообщает сам телеканал.
Отмечается, что, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Козятинского, регулятор зафиксировал несоблюдение условий лицензии. Он предложил Нацсовету поддержать проект решения о назначении внеплановой проверки.
Как заявила ведущая телеканала, Нацсовет готовит почву для закрытия данного СМИ.
Ранее стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины решил обратиться в суд с требованием лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал происходящее «убийством журналистики» на Украине.