На Украине проведут внеплановую проверку телеканала ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.

Об этом сообщает сам телеканал.

Отмечается, что, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Козятинского, регулятор зафиксировал несоблюдение условий лицензии. Он предложил Нацсовету поддержать проект решения о назначении внеплановой проверки.

Как заявила ведущая телеканала, Нацсовет готовит почву для закрытия данного СМИ.

Ранее стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины решил обратиться в суд с требованием лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал происходящее «убийством журналистики» на Украине.