СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками

Автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу, выехали из СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ТАСС адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин, «в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Он также сказал, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.

В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отметил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемыми гражданами.