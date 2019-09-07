СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал ТАСС адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин, «в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Он также сказал, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.
В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отметил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемыми гражданами.