СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками

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Автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу, выехали из СИЗО «Лефортово».
СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ТАСС адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин, «в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Он также сказал, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.

В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отметил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемыми гражданами.

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