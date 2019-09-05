На Украине заявили о разрешении ситуации с экспортом яблок и груш в ЕС

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Госпотребслужбе Украины удалось согласовать с Еврокомиссией предоставление Киеву права на экспорт фруктов и овощей в страны Евросоюза. Об этом заявил директор департамента фитосанитарной безопасности и контроля службы Андрей Челомбитко.
На Украине заявили о разрешении ситуации с экспортом яблок и груш в ЕС
  • © pixabay.com

«В результате работы, проведённой Госпродпотребслужбой с Европейской комиссией по предоставлению беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определённых директивой Совета ЕС, Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в ЕС», — написал он в Facebook.

По его словам, речь идёт об экспорте украинских яблок, груш, слив, перца, паслёна эфиопского, томатов и баклажанов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября импортёры в ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.

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