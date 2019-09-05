ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш

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В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что это решение было принято в связи с вступлением в силу директивы (EU) 2019/523. 

«В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определённых карантинных организмов», — сообщили в УПОА.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

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