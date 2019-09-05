На Украину доставили 88 тысяч тонн угля из Колумбии

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Украинский энергохолдинг ДТЭК доставил 88 тыс. тонн газового угля из Колумбии.
На Украину доставили 88 тысяч тонн угля из Колумбии
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

«На терминале ТИС (Одесская область) уже начата разгрузка балкера W-Ace, после чего уголь поедет на тепловые электростанции «ДТЭК Энерго», — указывает агентство.

Как отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук, к настоящему моменту компания уже законтрактовала 388 тыс. тонн угля из-за рубежа.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что задолженность по заработной плате перед украинскими шахтёрами превышает 800 млн гривен.

В августе из-за долгов горняки украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить положенные им деньги, а рабочие шахты «Капитальная» отказались работать.

На фоне этих событий Волынец также сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии. 

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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