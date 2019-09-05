Соловьёв не исключил начала новых войн на Украине

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своей авторской передачи на телеканале «Россия 1» не исключил, что на Украине могут начаться новые войны.

«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьёзные люди с серьёзным оружием. И они сейчас скажут: «А зачем нам тогда нужна такая Украина? И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс. У вас другие войны будут на территории!» — заявил Соловьёв.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, что верит: в Донбассе скоро будет мир.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

Также в середине августа в офисе украинского лидера Владимира Зеленского призывали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.