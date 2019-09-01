Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
- © president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
«Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз... также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.
При этом Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
По итогам встречи Науседа пригласил украинского президента в Вильнюс.
Ранее Зеленский предложил Польше помочь Украине в восстановлении Донбасса.
В июле он объявил о проведении инвестфорума в Мариуполе по восстановлению Донбасса.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН выразил мнение, что у Зеленского больше шансов на выполнение Минских соглашений и завершение войны в Донбассе, чем было у бывшего лидера Украины Петра Порошенко.