Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз... также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.

При этом Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

По итогам встречи Науседа пригласил украинского президента в Вильнюс.

Ранее Зеленский предложил Польше помочь Украине в восстановлении Донбасса.

В июле он объявил о проведении инвестфорума в Мариуполе по восстановлению Донбасса.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН выразил мнение, что у Зеленского больше шансов на выполнение Минских соглашений и завершение войны в Донбассе, чем было у бывшего лидера Украины Петра Порошенко.