В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу

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Очередная встреча представителей контактной группы по Донбассу состоится в Минске 18 сентября, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
  • РИА Новости

«Следующая встреча в Минске состоится 18 сентября 2019 года», — цитирует внешнеполитическое ведомство РИА Новости.

Ранее новый глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев планирует урегулировать ситуацию в Донбассе за ближайшие полгода.

С 21 июля в Донбассе начал действовать режим нового бессрочного перемирия

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского добиться прогресса в выполнении Минских соглашений. 

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