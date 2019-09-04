В ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
- РИА Новости
«Следующая встреча в Минске состоится 18 сентября 2019 года», — цитирует внешнеполитическое ведомство РИА Новости.
Ранее новый глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев планирует урегулировать ситуацию в Донбассе за ближайшие полгода.
С 21 июля в Донбассе начал действовать режим нового бессрочного перемирия.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского добиться прогресса в выполнении Минских соглашений.