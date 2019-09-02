Зеленский объявил о начале строительства моста в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении демонтажа блокпоста и начале строительства моста в Станице Луганской.

«Демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. То есть я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее в ЛНР предложили представителям Киева обсудить ремонт моста на КПП «Станица Луганская».

В конце июля трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской.