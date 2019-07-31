Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
«Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договорённость о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе, она скончалась.