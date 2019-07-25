Жительница Горловки подорвалась на мине у линии соприкосновения

Жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе, она скончалась.

«В Зайцеве в буферной зоне на мине подорвалась женщина. Увы, от полученных травм она скончалась», — приводит РИА Новости слова исполняющего обязанности главы администрации города Горловка Ивана Приходько.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал о трёх случаях подрыва украинских военнослужащих на минах в Донбассе за неделю.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.