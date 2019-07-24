В ДНР рассказали о случаях подрыва украинских военных на минах

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал о трёх случаях подрыва украинских военнослужащих на минах в Донбассе за неделю.
В ДНР рассказали о случаях подрыва украинских военных на минах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вечером 23 июля вблизи позиций 92-й бригады в районе населённого пункта Верхнеторецкое произошёл подрыв мины, в результате чего двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения. За последнюю неделю нами зафиксировано три случая подрыва», — сказал он.

По словам Безсонова, ещё два инцидента произошли вблизи населённых пунктов Дзержинск и Новогнатовка.

«Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учёта, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих», — отметил он.

Ранее Безсонов заявил, что украинские силовики по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе при попытке применить установку разминирования.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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