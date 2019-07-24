В ДНР рассказали о случаях подрыва украинских военных на минах
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вечером 23 июля вблизи позиций 92-й бригады в районе населённого пункта Верхнеторецкое произошёл подрыв мины, в результате чего двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения. За последнюю неделю нами зафиксировано три случая подрыва», — сказал он.
По словам Безсонова, ещё два инцидента произошли вблизи населённых пунктов Дзержинск и Новогнатовка.
«Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учёта, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих», — отметил он.
Ранее Безсонов заявил, что украинские силовики по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе при попытке применить установку разминирования.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.