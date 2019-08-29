Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской

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Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что контактная группа по Донбассу на видеоконференции обсудила ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.
Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской
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«Во время скайп-встречи обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской… СММ ОБСЕ подтвердила выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода», — указала она.

По её словам, Киев подробно проинформировал о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы по восстановлению уже начаты.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко предложил представителям Киева обсудить шаги по ремонту разрушенного пролёта моста на КПП «Станица Луганская».

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