В ЛНР предложили представителям Киева обсудить ремонт моста в Донбассе

Руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко предложил представителям Киева обсудить шаги по ремонту разрушенного пролёта моста на КПП «Станица Луганская».

«Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК Украины и Луганской народной республики, в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска «Станица Луганская», — цитирует Луганский информационный центр Филипоненко.

По его словам, ЛНР «на первом этапе» предлагает организовать силами специалистов «совместную проверку местности в районе разрушенного моста на предмет наличия взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности ремонтных работ».

В конце июля трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской.