В Раде заявили о намерении оспорить в КС закон о неприкосновенности

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена оспорить в Конституционном суде (КС) Украины принятие законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, заявил член политсилы Василий Нимченко.
В Раде заявили о намерении оспорить в КС закон о неприкосновенности
  • РИА Новости

«Будем обращаться в Конституционный суд, думаю, на следующей неделе», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Рада приняла закон об отмене неприкосновенности депутатов в окончательном чтении со вступлением в силу с 1 января 2020 года.

Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что законопроект позволит привлечь депутатов к уголовной ответственности, но не предусматривает лишения иммунитета за политические решения.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что предварительное голосование о внесении изменений в закон о неприкосновенности было проведено с нарушениями, что позволяет оспорить решение в Конституционном суде Украины.

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