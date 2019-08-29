Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией

Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Этим вопросом занимается официальная власть и президент Украины господин Зеленский, его команда. Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта ещё нет», — цитирует Интерфакс Медведчука.

По его словам, также не решён вопрос с осуждённым в России за терроризм Олегом Сенцовым.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что изменение меры пресечения журналисту Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.

Как отмечал Зеленский 23 августа, первые результаты по вопросу обмена с Россией должны быть в ближайшие дни.

22 августа представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что располагает информацией по обмену, однако не может ей поделиться.