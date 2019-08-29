Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
- РИА Новости
«Этим вопросом занимается официальная власть и президент Украины господин Зеленский, его команда. Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта ещё нет», — цитирует Интерфакс Медведчука.
По его словам, также не решён вопрос с осуждённым в России за терроризм Олегом Сенцовым.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что изменение меры пресечения журналисту Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.
Как отмечал Зеленский 23 августа, первые результаты по вопросу обмена с Россией должны быть в ближайшие дни.
22 августа представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что располагает информацией по обмену, однако не может ей поделиться.