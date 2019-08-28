ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену

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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.
ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену
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«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала она в Twitter.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

22 августа официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной, однако не может ей поделиться.

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