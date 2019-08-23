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Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
  • РИА Новости

«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что располагает данными по обмену с Украиной, однако не может ими поделиться.

23 августа в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

Как отмечали в Кремле «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».

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