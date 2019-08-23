Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
- РИА Новости
«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что располагает данными по обмену с Украиной, однако не может ими поделиться.
23 августа в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Как отмечали в Кремле «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».