Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы должны прежде всего выполнить то, о чём раньше договаривались лидеры нормандского формата, — это начало устойчивого разведения сил и средств», — подчеркнул глава МИД России.

По его словам, работа в этом направлении уже начата, но необходимо её завершить.

«И второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая чётко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы», — добавил Лавров.

Он отметил, что подготовку к новому саммиту «нормандской четвёрки» возможно будет начать только после выполнения данных условий.

Ранее в Кремле сообщили об активном обсуждении на высшем уровне возобновления нормандского формата.

Лидер Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 в Биаррице анонсировал встречу в нормандском формате в сентябре.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести саммит лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.