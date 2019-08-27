Песков отметил активный диалог о возобновлении нормандского формата

В настоящее время очень активно идёт разговор о возобновлении работы нормандского формата, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень активно идёт разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров, после чего — принято решение о проведении саммита.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, перед планированием новой встречи в таком формате Москва хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.