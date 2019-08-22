В ДНР заявили об укреплении пограничных позиций ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что украинские военные укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения.

«Враг, пользуясь действующим перемирием, совершенствует свои позиции в инженерном плане», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных в Донбассе.

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.