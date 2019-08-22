В ДНР заявили об укреплении пограничных позиций ВСУ
- РИА Новости
«Враг, пользуясь действующим перемирием, совершенствует свои позиции в инженерном плане», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных в Донбассе.
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.