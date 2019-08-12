В ДНР заявили о применении Украиной 122-миллиметровой артиллерии

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые с начала нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм при обстреле села Октябрь самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«ВСУ нанесли удар по селу Октябрь сегодня в 05:55. Огонь вёлся из села Пищевик. По уточнённым данным, со стороны ВСУ применялось артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также миномёты калибра 120 мм и 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства.

Отмечается, что оперативной группой установлено, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков повреждено 12 домов и хозяйственных построек.

Ранее управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о двух сбитых украинских беспилотниках.