В ДНР заявили о применении Украиной 122-миллиметровой артиллерии
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«ВСУ нанесли удар по селу Октябрь сегодня в 05:55. Огонь вёлся из села Пищевик. По уточнённым данным, со стороны ВСУ применялось артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также миномёты калибра 120 мм и 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства.
Отмечается, что оперативной группой установлено, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков повреждено 12 домов и хозяйственных построек.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о двух сбитых украинских беспилотниках.