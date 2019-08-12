В ДНР заявили о двух сбитых беспилотниках ВСУ

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Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о двух сбитых украинских беспилотниках.
В ДНР заявили о двух сбитых беспилотниках ВСУ
  • РИА Новости

Как заявляло ведомство, обстрелы велись по югу республики. 

«Огонь вёлся целенаправленно по населённым пунктам», — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова. 

По его словам, доказательством этого служит сбитый ПВО ДНР беспилотный аппарат, с помощью которого корректировалась стрельба. 

Он добавил, что второй сбитый беспилотник являлся ударным и был уничтожен при попытке атаки на Коминтерново. 

11 августа в ДНР заявляли об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

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