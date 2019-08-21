Россия намерена содействовать обмену пленных в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных в Донбассе.

«На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу «всех установленных — на всех установленных» состоялся как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу. По итогам переговоров Грызлов сказал, что представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, которое вступило в силу 21 июля.