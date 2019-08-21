Россия намерена содействовать обмену пленных в Донбассе

Короткая ссылка
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных в Донбассе.
Россия намерена содействовать обмену пленных в Донбассе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу «всех установленных — на всех установленных» состоялся как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу. По итогам переговоров Грызлов сказал, что представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, которое вступило в силу 21 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить