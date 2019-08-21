В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
  • © Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы», — сказал полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам очередного раунда минских переговоров.

Ранее о начале заседания трёхсторонней контактной группы по Донбассу на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. 

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