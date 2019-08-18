В ДНР заявили об обстреле ВСУ села Коминтерново

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге ДНР.

«В 20:25 боевики из 36-й бригады обстреляли из крупнокалиберных пулёметов и стрелкового оружия Коминтерново. Важно отметить, что огонь вёлся целенаправленно по населённому пункту зажигательными боеприпасами, в результате чего произошло возгорание хозяйственной постройки по улице Кирова, 61», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

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