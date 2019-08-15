В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию

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Национальное агентство вина Грузии сообщило, что в июле текущего года страна экспортировала в Россию на 27% меньше вина, чем за аналогичный период 2018-го.
В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ущерб туристической отрасли страны от сокращения потока туристов из России составил около $60 млн. 

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News оценил заявление Бахтадзе.

Подробнее по теме — в материале RT.

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