В офисе Зеленского оценили отказ кабмина рассматривать отставку Кличко
- РИА Новости
Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявили в пресс-службе офиса украинского лидера, комментируя отказ правительства во главе с Владимиром Гройсманом рассматривать отставку Кличко.
«Новый состав правительства рассмотрит вопросы по тем главам областных государственных администраций, назначенным во времена Петра Порошенко, которых не может рассмотреть нынешнее правительство», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь премьера Украины Василий Рябчук сообщил, что кабмин не станет рассматривать вопрос об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
В конце июля украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от правительства уволить Кличко.
Эксперт Михаил Погребинский прокомментировал в беседе с ФАН требование Зеленского.
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