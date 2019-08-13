Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — сказал Володин.

По его словам, США и Великобритании «стали не нужны у себя» просители политического убежища из России.

Он также назвал популизмом решение Зеленского, отметив, что люди «массово уезжают из Украины в поисках работы».

«Только в России трудятся до 3 миллионов украинцев, почти каждый 8-ой житель Украины работает за ее пределами», — заявил спикер Госдумы.

Ранее Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, комментируя указ в беседе с ФБА «Экономика сегодня», отметил, что Украина — не самая привлекательная страна для беженцев.