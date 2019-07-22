В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
- РИА Новости
«Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Данилюк назвал паспортизацию нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией.
Он заверил, что Киев «не оставит это так».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
МИД Украины подготовил для СНБО перечень мер в связи с решением Москвы.