В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
  • РИА Новости

«Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Данилюк назвал паспортизацию нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией.

Он заверил, что Киев «не оставит это так».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

МИД Украины подготовил для СНБО перечень мер в связи с решением Москвы.

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