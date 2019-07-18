МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Ранее МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.