МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

Министерство иностранных дел Украины подготовило для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень мер в связи с решением России относительно гражданства для жителей Донбасса.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении. Ранее МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса. 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.