В Генпрокуратуре Киргизии подсчитали ущерб от беспорядков в стране

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Сумма нанесённого государству ущерба в ходе массовых столкновений в Киргизии оценивается в более 6 млн сомов (около $90,5 тыс.), сообщила Генеральная прокуратура республики.
В Генпрокуратуре Киргизии подсчитали ущерб от беспорядков в стране
  • РИА Новости

«Нанесённый государственным органам ущерб оценивается в 6,3 млн сомов (около $90,5 тыс.)», — цитирует отчёт прокуратуры ТАСС.

При этом наибольший материальный ущерб понесло МВД Киргизии — 2,1 млн сомов (около $30,1 тыс.).

Ранее глава МВД республики Кашкар Джунушалиев заявил, что в ходе столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек, при этом 79 из них являются представителями силовых структур.

9 августа во время беспорядков в Бишкеке были задержаны 40 сторонников Атамбаева.

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