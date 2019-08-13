В Генпрокуратуре Киргизии подсчитали ущерб от беспорядков в стране

Сумма нанесённого государству ущерба в ходе массовых столкновений в Киргизии оценивается в более 6 млн сомов (около $90,5 тыс.), сообщила Генеральная прокуратура республики.

«Нанесённый государственным органам ущерб оценивается в 6,3 млн сомов (около $90,5 тыс.)», — цитирует отчёт прокуратуры ТАСС.

При этом наибольший материальный ущерб понесло МВД Киргизии — 2,1 млн сомов (около $30,1 тыс.).

Ранее глава МВД республики Кашкар Джунушалиев заявил, что в ходе столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек, при этом 79 из них являются представителями силовых структур.

9 августа во время беспорядков в Бишкеке были задержаны 40 сторонников Атамбаева.