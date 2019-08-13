В Киргизии уточнили число пострадавших в ходе столкновений
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- РИА Новости
«Во время указанных событий пострадали 170 человек, из них 79 — сотрудники правоохранительных органов», — цитирует Интерфакс министра внутренних дел республики Кашкара Джунушалиева.
9 августа киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке.
Ранее сообщалось, что в результате спецоперации по задержанию Атамбаева 7 и 8 августа пострадали 98 человек.