В Киргизии уточнили число пострадавших в ходе столкновений

В ходе столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек.

«Во время указанных событий пострадали 170 человек, из них 79 — сотрудники правоохранительных органов», — цитирует Интерфакс министра внутренних дел республики Кашкара Джунушалиева.

9 августа киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что в результате спецоперации по задержанию Атамбаева 7 и 8 августа пострадали 98 человек.