Медики рассказали о состоянии пострадавших при штурме дома Атамбаева
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Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.
«Состояние стабильное у всех, только начальник ГУВД Чуйской области в крайне тяжёлом состоянии, он в реанимации», — заявили в ведомстве.
Курманкулов находится в Центре травматологии и ортопедии в Бишкеке.
Всего в больницах остаются 11 человек, получивших травмы при штурме.
Ранее милиция задержала 40 сторонников Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке.
7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. На следующий день он был задержан и доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии. Позднее суд арестовал Атамбаева до 26 августа.
По последним данным, в результате спецоперации по задержанию Атамбаева 7 и 8 августа пострадали 98 человек.