Медики рассказали о состоянии пострадавших при штурме дома Атамбаева

Состояние госпитализированных после штурма резиденции экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше оценивается как стабильное. При этом глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов остаётся в реанимации.

Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

«Состояние стабильное у всех, только начальник ГУВД Чуйской области в крайне тяжёлом состоянии, он в реанимации», — заявили в ведомстве.

Курманкулов находится в Центре травматологии и ортопедии в Бишкеке.

Всего в больницах остаются 11 человек, получивших травмы при штурме.

Ранее милиция задержала 40 сторонников Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. На следующий день он был задержан и доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии. Позднее суд арестовал Атамбаева до 26 августа.

По последним данным, в результате спецоперации по задержанию Атамбаева 7 и 8 августа пострадали 98 человек.