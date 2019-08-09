Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке
- РИА Новости
«Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее в Министерстве внутренних дел Киргизии начали мероприятия по установлению личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его пригородах.
8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.
Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.
Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.