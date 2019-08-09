Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке

Короткая ссылка
Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.
Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке
  • РИА Новости

«Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в Министерстве внутренних дел Киргизии начали мероприятия по установлению личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его пригородах.

8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.

Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить