Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке

Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.

«Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в Министерстве внутренних дел Киргизии начали мероприятия по установлению личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его пригородах.

8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.

Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.