Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
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Об этом информирует агентство 24.kg.
7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. 8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.
Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики. Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.