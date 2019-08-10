Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

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Первомайский районный суд Бишкека поместил Фарида Ниязова, экс-руководителя аппарата президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома бывшего главы государства.
Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
  • © Chen Yao/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует агентство 24.kg.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. 8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики. Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.

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