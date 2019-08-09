В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину

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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
  • Reuters

Как отметил дипломат, правительство Украины «настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну», передаёт УНИАН.

«И я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран «нормандской четвёрки», для того чтобы требовать ещё одной встречи», — сказал он.

По его словам, подобные шаги президента Владимира Зеленского позволили Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне в Донбассе.

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсудил ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, в ходе обсуждения темы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. 

Позднее Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате.

9 августа президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с Путиным относительно ситуации в Донбассе.

Подробнее — в материале RT.

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