Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Зеленский сообщил о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным сегодня утром... Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четвёрки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта», — отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что Макрон, в свою очередь, выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

«Он добавил, что свяжется с президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу», — уточняется на сайте.

Ранее в Кремле подтвердили, что 7 августа состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечается, Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что приводит к гибели мирного населения.