В «Слуге народа» предложили новые технологии для борьбы с коррупцией

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Партия «Слуга народа» планирует использовать технологию искусственного интеллекта для борьбы с политической коррупцией в Верховной раде, заявил избранный народный депутат политсилы Давид Арахамия.
В «Слуге народа» предложили новые технологии для борьбы с коррупцией
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, программное обеспечение позволит партии выявить аномалии при голосовании депутатов Рады.

«Будут наверняка попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

По его словам, в Верховной раде существует риск создания особых «групп влияния», отслеживать которые может помочь технология искусственного интеллекта.

«Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию», — объяснил депутат «Слуги народа».

Арахамия подчеркнул, что данная система только выявляет аномалию, но не определяет её причину.

«Она подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь», — пояснил он.

Депутат рассказал, что в «Слуге народа» уже назвали данную систему «Большой брат».

Ранее лидер партии и президент Украины Владимир Зеленский назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов власти после выборов в Раду. 

В мае на форуме интернет-инноваций Зеленский выразил желание создать на Украине приложение «Страна в смартфоне».

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