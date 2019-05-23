Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»

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Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»
  • РИА Новости

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать «Страну в смартфоне», «Правительство в смартфоне». Пора это сделать», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он заявил, что «было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили».

«Поэтому я правда мечтаю о нашей «Стране в смартфоне», чтобы мы были первыми в мире», — добавил украинский президент.

Ранее проведённый опрос показал, что Зеленскому доверяют почти 58% украинцев.

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