Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»

Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать «Страну в смартфоне», «Правительство в смартфоне». Пора это сделать», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он заявил, что «было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили».

«Поэтому я правда мечтаю о нашей «Стране в смартфоне», чтобы мы были первыми в мире», — добавил украинский президент.

Ранее проведённый опрос показал, что Зеленскому доверяют почти 58% украинцев.