Зеленский заявил о развитии IT-индустрии на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита во Францию заявил о развитии IT-индустрии на Украине, передаёт Интерфакс-Украина.

«Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «это всё есть» и остаётся «брендом» страны.

«Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются на Украине», — сообщил президент Украины.

Он заявил, что «решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем», а для этого, по его мнению, «нужны инновации, диджитал».

Ранее Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».