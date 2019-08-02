Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД

В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в заявлении украинского министерства.

«Учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в МИД указали, что Украина разочарована прекращением действия договора и «понимает вынужденные действия США».

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад договора мерами в сфере ПРО.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.