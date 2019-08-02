Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД

Короткая ссылка
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении украинского министерства.

«Учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в МИД указали, что Украина разочарована прекращением действия договора и «понимает вынужденные действия США».

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад договора мерами в сфере ПРО.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить