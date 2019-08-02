Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
- Reuters
Об этом говорится в заявлении украинского министерства.
«Учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса», — указывается в заявлении.
Вместе с этим в МИД указали, что Украина разочарована прекращением действия договора и «понимает вынужденные действия США».
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад договора мерами в сфере ПРО.
Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.