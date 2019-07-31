«Укртранснафта» заявила о получении компенсации за ЧП с «Дружбой»

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«Укртранснафта» получила от «Транснефти» €2,3 млн из компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
«Укртранснафта» заявила о получении компенсации за ЧП с «Дружбой»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», — отметили в «Укртранснафте».

В начале июля стало известно, что российская нефть поступает в Польшу по всем трём ниткам нефтепровода «Дружба».

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что кризис с загрязнением нефтепровода «Дружба» преодолён, Россия поставляет по нему качественную нефть.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.

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