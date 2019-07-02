Все три нитки нефтепровода «Дружба» включены в эксплуатацию

Российская нефть поступает в Польшу по всем трём ниткам нефтепровода «Дружба», сообщил оператор трубопровода на польской территории — PERN.

«Поставки нефти до нефтебазы в Адамово (на границе Польши и России) по нефтепроводу «Дружба» с начала июля происходят по трём ниткам», — говорится в сообщении на сайте PERN.

Отмечается, что в соответствии с графиком, переданным PERN компанией «Транснефть», в первой половине июля нефть будет прокачиваться с пониженным давлением.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что кризис с загрязнением нефтепровода «Дружба» преодолён, Россия поставляет по нему качественную нефть.

Эксперт Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил произошедшее с нефтепроводом.