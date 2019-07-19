Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политического убежища

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Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политического убежища в Литве.
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политического убежища
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«В четверг суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище», — сказала представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

Бывший генеральный директор ООО  «Самаратранснефть-Терминал» Ружечко проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 215.3 УК России (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершённое в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» началась очистка от некачественной нефти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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