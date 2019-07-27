В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси

Тбилисский городской суд арестовал экс-министра обороны страны и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.

Как уточняет ТАСС, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о заключении Окруашвили под стражу, мотивируя своё решение тем, что бывший министр обороны на свободе сможет повлиять на ход дела, уничтожить улики и, возможно, скрыться от следствия.

В свою очередь, защита обвиняемого предлагала рассмотреть вопрос об освобождении экс-министра под залог в размере 10 тыс. лари (более $3,4 тыс.).

Ранее суд предъявил Окруашвили обвинение в организации групповых насильственных действий в ходе акции протеста в центре Тбилиси, а также в руководстве ими и участии в них.

В МВД Грузии также сообщали о задержании ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе протеста 20 июня.