По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек

Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.

«МВД задержало ещё четырех человек на основании решения судьи», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанные подозреваются в попытке штурма здания грузинского парламента в Тбилиси и нападении на полицейских.

Также в МВД добавили, что в полиции устанавливают граждан, причастных к беспорядкам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее у здания парламента в Тбилиси между участниками различных протестных акций произошли стычки.