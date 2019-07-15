По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек
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- AFP
«МВД задержало ещё четырех человек на основании решения судьи», — указано в сообщении.
По данным пресс-службы, задержанные подозреваются в попытке штурма здания грузинского парламента в Тбилиси и нападении на полицейских.
Также в МВД добавили, что в полиции устанавливают граждан, причастных к беспорядкам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее у здания парламента в Тбилиси между участниками различных протестных акций произошли стычки.