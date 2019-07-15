По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек

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Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.
По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек
  • © Vano Shlamov
  • AFP

«МВД задержало ещё четырех человек на основании решения судьи», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанные подозреваются в попытке штурма здания грузинского парламента в Тбилиси и нападении на полицейских. 

Также в МВД добавили, что в полиции устанавливают граждан, причастных к беспорядкам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее у здания парламента в Тбилиси между участниками различных протестных акций произошли стычки.

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