Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
- Reuters
По данным организации, Волкер вместе с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором встретился с командованием украинских сил и обсудил безопасность в регионе.
«Делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями», — говорится в сообщении операции объединённых сил в Facebook.
Ранее сообщалось, что Волкер провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации в Донбассе и процессу разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие с 21 июля.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News выразил мнение, что по вопросу урегулирования в Донбассе Зеленскому следует апеллировать не к России, а к администрации Донецка и Луганска.