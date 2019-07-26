Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе

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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединённых сил.
Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
  • Reuters

По данным организации, Волкер вместе с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором встретился с командованием украинских сил и обсудил безопасность в регионе.

«Делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями», — говорится в сообщении операции объединённых сил в Facebook.

Ранее сообщалось, что Волкер провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации в Донбассе и процессу разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие с 21 июля. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News выразил мнение, что по вопросу урегулирования в Донбассе Зеленскому следует апеллировать не к России, а к администрации Донецка и Луганска.

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