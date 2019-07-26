Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что во встрече также принимал участие постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондленд.

«Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединённых сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской», — указывается в заявлении.

Стороны выразили надежду, что введённый 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. 

В апреле экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.

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